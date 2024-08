Início de moradias unifamiliares nos EUA tem forte queda em julho

Embora as taxas hipotecárias tenham recuado desde então em meio ao otimismo de que o Federal Reserve cortará os juros no próximo mês, um salto no estoque de novas moradias para níveis vistos pela última vez no início de 2008 pode limitar qualquer recuperação no início da construção.

As novas construções vinham sendo impulsionadas por uma escassez de moradias usadas à venda. Mas o estoque de casas existentes também aumentou em relação às mínimas históricas. A taxa média da hipoteca de 30 anos caiu para 6,45%, de um pico de 7,22% em maio.

As licenças para construção futura de moradias unifamiliares caíram 0,1%, para uma taxa de 938.000 unidades em julho.

