Taxas de juros curtas sobem em dia de dados fortes de atividade e fala dura de Campos Neto

Já a taxa do DI para janeiro de 2026 estava em 11,63%, em alta de 9 pontos-base ante o ajuste de 11,542%, enquanto a taxa para janeiro de 2027 estava em 11,54%, ante 11,51%.

Entre os contratos mais longos, a taxa para janeiro de 2031 estava em 11,47%, em baixa de 5 pontos-base ante o ajuste de 11,519%, e o contrato para janeiro de 2033 tinha taxa de 11,44%, ante 11,484%.

Durante a semana o movimento predominante no mercado de DIs foi de queda das taxas com prazos mais longos, em um movimento de retirada de prêmios favorecido pelo exterior e pela baixa do dólar ante o real. Entre os contratos de curtíssimo prazo, porém, as taxas vinham se sustentando em níveis elevados, com o mercado mantendo as apostas de que o BC precisará subir em setembro a Selic, hoje em 10,50% ao ano, para segurar a inflação.

A rigidez das apostas na alta da Selic vinha sendo corroborada por tom mais duro adotado recentemente pelo diretor de Política Monetária do BC, Gabriel Galípolo. Ele afirmou na semana passada que a diretoria do BC está disposta a fazer o que for necessário para perseguir a meta de inflação, de 3%. Na última segunda-feira, Galípolo afirmou que uma possível alta da Selic “está na mesa” do Copom.

Nesta sexta-feira foi a vez de Campos Neto reforçar que a instituição busca cumprir a meta e que subirá a Selic “se necessário”.

"Todos os diretores estão adotando nosso discurso oficial. Estamos reforçando que não estamos dando nenhum guidance, mas que faremos o que for necessário para levar a inflação à meta", disse Campos Neto durante participação no evento Barclays Day, promovido pelo Banco Barclays, em São Paulo. "Elevaremos a taxa de juros se for necessário."