Ata do Fed mostra autoridades muito inclinadas a cortar juros em setembro

A ata destacou que autoridades veem o mercado de trabalho como tendo retornado em grande parte ao ponto em que estava antes do início da pandemia de Covid-19 e descreveram o mercado de trabalho como "forte, mas não superaquecido".

As preocupações do Fed com relação ao mercado de trabalho podem ser exacerbadas pela estimativa do Departamento do Trabalho, na quarta-feira, de que houve 818.000 empregos a menos na folha de pagamento em março do que o informado anteriormente. A mudança fazia parte do processo anual de revisão do índice de referência.

A ata observou que a "maioria" das autoridades do Fed considera que os riscos para o mercado de trabalho haviam aumentado, enquanto os riscos para o mandato de inflação haviam sido reduzidos.

O nível atual de desemprego já é mais alto do que o nível de 4% previsto pelas autoridades do Fed para este ano em suas projeções econômicas atualizadas em junho, e do que os 4,2% projetados pelos formuladores de política monetária para o final do próximo ano.