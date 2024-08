Banco do Japão deve elevar juros novamente até final do ano, dizem 57% dos economistas ouvidos em pesquisa

Embora o vice-presidente do Banco do Japão, Shinichi Uchida, tenha minimizado os comentários mais rigorosos com a inflação de Ueda, garantindo que o banco não aumentará os custos dos empréstimos enquanto os mercados estiverem instáveis, os economistas dizem que a postura geral da autoridade monetária japonesa não mudou.

"É muito cedo para supor que a turbulência do mercado após o aumento da taxa adicional de julho tenha mudado o caminho que o Banco do Japão prevê para o aumento das taxas", disse Kazutaka Maeda, economista do Meiji Yasuda Research Institute.

A economia do Japão expandiu-se a uma taxa anualizada de 3,1% muito mais rápida do que o esperado no segundo trimestre, recuperando-se de uma queda no início do ano, graças a um forte aumento no consumo, segundo dados do governo divulgados na semana passada.

A previsão de crescimento foi de 0,6% neste ano fiscal, que termina em março de 2025, e de 1,1% no próximo, segundo a pesquisa. A inflação será em média de 2,4% neste ano fiscal e de 1,9% no próximo.

