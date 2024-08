Crescimento dos lucros de bancos chineses diminui com queda nos juros, diz órgão regulador

PEQUIM (Reuters) - O crescimento do lucro líquido dos bancos comerciais chineses está em uma tendência de queda, principalmente devido a um declínio nas taxas de juros sobre empréstimos e à redução das margens de juros líquidos, disse uma autoridade da Administração Nacional de Regulamentação Financeira (NFRA) nesta quarta-feira.

A taxa média de juros sobre os novos empréstimos corporativos emitidos nos primeiros sete meses deste ano caiu 39 pontos-base em comparação com o mesmo período do ano passado, disse Liao Yuanyuan, diretor do Departamento de Estatísticas e Vigilância de Riscos do órgão regulador do setor bancário chinês, em uma coletiva de imprensa.

O setor bancário da China está enfrentando uma crescente pressão sobre a lucratividade, uma vez que os credores são pressionados a fornecer empréstimos baratos para impulsionar uma economia em desaceleração, enquanto a demanda por empréstimos permanece fraca em meio a uma prolongada queda no mercado imobiliário e a uma demanda de consumo reduzida.