Dólar atinge mínima do ano ante o euro antes de dados de emprego e Powell

Mais tarde, o euro era negociado a 1,112075 dólar, em queda de 0,08% no dia.

Alguns analistas atribuíram a queda nos rendimentos, que torna os títulos dos EUA menos atraentes e pesa sobre o dólar, às preocupações contínuas com a economia e ao nervosismo com a revisão dos dados de emprego.

O Departamento de Trabalho norte-americano divulgará números revisados para os dados de abril de 2023 a março de 2024 ainda nesta quarta-feira.

"Com a inflação convergindo lentamente para a meta, os mercados financeiros estão cada vez mais sensíveis às preocupações com a recessão e, portanto, uma revisão para baixo dos números do emprego poderia provocar outro episódio de aversão ao risco", disse Michiel Tukker, estrategista sênior de taxas europeias do banco ING.

O índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- subia 0,12%, a 101,500.

O discurso de Powell na sexta-feira em Jackson Hole será analisado cuidadosamente em busca de sugestões sobre o tamanho provável de um corte na taxa de juros do Fed no próximo mês.