Não há necessidade de o BC elevar os juros agora, diz banco Inter

Os 20% restantes indicam que as taxas serão mantidas constantes.

O crescimento das apostas em uma alta se deu após falas de membros do Comitê de Política Monetária indicando que a autoridade monetária "aumentará as taxas se necessário" para combater a inflação, embora declarações mais brandas do presidente do BC, Roberto Campos Neto, na terça-feira, destacando uma melhora do cenário externo, tenham contribuído para conter apostas em um corte mais agressivo de 0,50 ponto.

A inflação está atualmente em 4,5% em 12 meses.

"A gente não vê um fundamento para essa alta neste momento", disse à Reuters a economista-chefe do Inter, Rafaela Vitoria. "A gente considera o patamar hoje da Selic já bastante restritivo, quando a gente olha o horizonte relevante pra política monetária."

Economistas consultados ​​semanalmente pelo Banco Central ainda prevêem que a taxa Selic será mantida em 10,50% até o final de 2024, mas algumas das principais instituições financeiras revisaram suas projeções nesta semana, passando a prever um aumento da taxa básica de juros.

XP, BTG Pactual e ASA estão entre aqueles que prevêem um ciclo de aperto a partir de setembro, com um aumento de 0,25 ponto percentual seguido de outras altas que levariam os juros a 12% até janeiro de 2025.