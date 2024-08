Atividade empresarial dos EUA desacelera em agosto, mostra PMI

Os preços médios cobrados por bens e serviços aumentaram no ritmo mais lento desde janeiro e agora estão em níveis que a S&P Global considera consistentes com a meta de inflação de 2% do Federal Reserve. Isso ecoou os relatos das empresas de que os clientes estão resistindo aos preços altos.

A inflação em julho, em uma base anual, desacelerou para menos de 3% pela primeira vez em quase três anos e meio, informou o Departamento do Trabalho na semana passada.

O PMI composto praticamente inalterado deu a entender que a atividade econômica permaneceu em uma base sólida no decorrer do terceiro trimestre. O Produto Interno Bruto aumentou a uma taxa anualizada de 2,8% no segundo trimestre, superando o ritmo de 1,4% registrado no trimestre de janeiro a março.

O nível de emprego no setor privado caiu, com um declínio no setor de serviços acompanhado pela adição do menor número de empregos no setor industrial desde janeiro.

O PMI de manufatura da pesquisa recuou para uma mínima de oito meses, a 48,0 este mês, de 49,6 em julho. Economistas consultados pela Reuters haviam previsto que o índice do setor, que responde por 10,3% da economia, permaneceria inalterado.

O PMI de serviços subiu para 55,2, de 55,0 em julho, contrariando as expectativas dos economistas de uma queda para 54,0.