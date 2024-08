CPFL e Mizu Cimentos fecham parceria para planta-piloto de hidrogênio verde

A CPFL Energia anunciou nesta quinta-feira uma parceria com a Mizu Cimentos para a implantação de uma planta-piloto de produção de hidrogênio verde no Rio Grande do Norte e avaliação da aplicação do combustível no processo de produção do cimento.

Com capacidade de 1 megawatt (MW) de eletrólise, o projeto receberá 44 milhões de reais em investimentos por meio do programa de pesquisa e desenvolvimento (P&D) da agência reguladora Aneel e tem previsão para entrar em operação em 2027.

O combustível será produzido utilizando energia renovável de um parque eólico da CPFL e será aplicado nos fornos rotativos da fábrica da Mizu Cimentos em Baraúna (RN) para a produção do clinker, principal componente da composição do cimento.