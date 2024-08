Dólar dispara e se reaproxima dos R$5,60 com influência externa e fala de Galípolo

A moeda norte-americana engatou ganhos firmes ante o real já no início do dia, na esteira do avanço firme dos yields dos títulos norte-americanos e do dólar ante outras divisas no exterior, após novos dados econômicos dos EUA.

O Departamento de Trabalho informou que o número de pedidos iniciais de auxílio desemprego subiu para 232.000 na semana encerrada em 17 de agosto, ante 228.000 pedidos revisados para cima na semana anterior.

O resultado reforçou o argumento de que há um esfriamento do mercado de trabalho norte-americano, com operadores elevando as apostas de um corte de 25 pontos-base dos juros na reunião de setembro do Federal Reserve -- e não de 50 pontos-base, como chegou a ser precificado.

No Brasil, o dólar ganhou ainda mais fôlego à tarde, durante discurso de Galípolo em evento em São Paulo. Nele, o diretor afirmou que suas falas recentes não colocaram o BC em um "corner" em relação ao que será feito com a Selic em setembro, mas repetiu que a autarquia subirá a taxa básica se necessário.

Nos últimos dias têm ganhado força entre instituições financeiras a avaliação de que, em função de falas recentes de Galípolo, consideradas hawkish (duras com a inflação), o BC terá que subir a Selic em pelo menos 25 pontos-base em setembro mesmo em meio à relativa melhora do cenário externo, já que as taxas futuras precificam isso.

No evento em São Paulo, Galípolo disse discordar "respeitosamente" das interpretações do mercado sobre o BC ter ficado em um "corner", em referência a uma situação difícil.