Dólar sobe mais de 1%, em linha com exterior, enquanto investidores analisam dados dos EUA

As apostas em um afrouxamento mais gradual do Fed faziam os rendimentos dos Treasuries saltarem. O rendimento do Treasury de dois anos -- que reflete apostas para os rumos das taxas de juros de curto prazo -- tinha alta de 6 pontos-base, a 3,98%.

Quanto mais crescem os rendimentos dos Treasuries, melhor para o dólar, que se torna comparativamente mais atraente do que ativos de maior risco, prejudicando o apetite por moedas de países emergentes, incluindo o Brasil.

A moeda norte-america avançava contra o peso mexicano, o peso chileno e o rand sul-africano.

O índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- subia 0,19%, a 101,310.

As atenções se voltam agora para a divulgação de dados preliminares da atividade empresarial nos EUA ainda nesta manhã, o que pode fornecer um novo elemento para a avaliação do estado da economia daquele país.

Na sexta-feira, agentes financeiros acompanharão o discurso do chair do Fed, Jerome Powell, no simpósio de Jackson Hole. Espera-se que ele faça indicações sobre os planos do banco central dos EUA para sua reunião do próximo mês.