Ibovespa fecha em queda com realização de lucros após renovar máximas

A correção de baixa no pregão brasileiro ainda teve como componente a alta das taxas dos contratos futuros de juros, na esteira de novo discurso duro contra a inflação do diretor de Política Monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, e do aumento dos rendimentos dos Treasuries no exterior.

DESTAQUES

- VIBRA ON caiu 3,45%, após firmar acordo para antecipar o direito de compra da fatia remanescente de 50% da Comerc, em conjunto com a Perfin Infra e outros acionistas da Comerc, no valor de 3,52 bilhões de reais. A Vibra adquiriu cerca de 50% da empresa em 2022 e tinha o direito de comprar a fatia restante até 2026.

- ITAÚ UNIBANCO PN cedeu 0,92%, tendo como pano de fundo relatório de analistas do UBS BB cortando a recomendação dos papéis para "neutra", enquanto manteve o preço-alvo em 42 reais. No setor, BANCO DO BRASIL ON perdeu 2,42%, SANTANDER BRASIL UNIT cedeu 0,32% e BRADESCO PN fechou negociada em baixa de 0,7%.

- PETROBRAS PN subiu 0,14%, endossada pelo sinal positivo dos preços do petróleo no exterior, onde o barril de Brent encerrou em alta de 1,54%.

- VALE ON ganhou 0,14%, após desempenho robusto na véspera, em meio ao avanço dos futuros do minério de ferro na Ásia. O contrato mais negociado em Dalian, na China, fechou as negociações diurnas com elevação de 0,41%, enquanto o vencimento de referência em Cingapura mostrou acréscimo de 0,09%.