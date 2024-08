Siderúrgicas elevam preços, mas seguem pressionadas por concorrência da China, diz Inda

SÃO PAULO (Reuters) - As usinas siderúrgicas iniciaram um novo movimento de alta de preços de aço plano no Brasil, mas os reajustes seguem limitados pelas importações, que apesar de estarem sob a mira de cotas continuam pressionando o desempenho do setor no país, segundo relato do presidente da entidade que reúne distribuidores, Inda, nesta quinta-feira.

A expectativa da entidade para as importações de aço plano no Brasil este ano é de estabilidade sobre o recorde do ano passado ou crescimento de 5%, afirmou o presidente do Inda, Carlos Loureiro, em entrevista à imprensa.

Em julho, as importações de aços planos cresceram 8,4%, para 219,2 mil toneladas, mas no acumulado do ano seguem mostrando alta de 19,8%, a 1,5 milhão de toneladas, segundo os dados do Inda.