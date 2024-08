Vendas de moradias usadas nos EUA sobem acima do esperado em julho

(Reuters) - As vendas de moradias usadas nos Estados Unidos subiram mais do que o esperado em julho, revertendo quatro quedas mensais consecutivas, uma vez que a melhora da oferta e a redução das taxas de hipoteca ofereceram expectativa de que a atividade pode se recuperar nos próximos meses.

As vendas de moradias aumentaram 1,3% no mês passado, atingindo uma taxa anual ajustada sazonalmente de 3,95 milhões de unidades, informou a Associação Nacional de Corretores de Imóveis nesta quinta-feira. Economistas consultados pela Reuters previam que as vendas subiriam para uma taxa de 3,93 milhões de unidades.

As revendas de casas, que representam uma grande parte das vendas de moradias nos EUA, caíram 2,5% na base anual em julho. O preço médio das casas existentes aumentou 4,2% em relação ao ano anterior, para 422.600 dólares. Os preços dos imóveis subiram em todas as quatro regiões do país.