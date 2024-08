Wall Street oscila pouco em meio à expectativa com corte de juros no Fed

Comentários de autoridades do Fed nesta quinta, incluindo o presidente do Fed de Kansas City, Jeff Schmid, a presidente do Fed de Boston, Susan Collins, e o presidente do Fed da Filadélfia, Patrick Harker, também contribuíam para o otimismo.

Atualmente, os mercados veem uma chance de quase 74% de um corte de 25 pontos-base em setembro, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME, e cerca de 100 pontos-base de afrouxamento até dezembro, segundo dados da LSEG.

Os participantes do mercado agora estão concentrados no simpósio econômico em Jackson Hole, que terá início nesta quinta, com o chair do Fed, Jerome Powell, programado para discursar no segundo dia do evento.

Os principais índices de Wall Street fecharam em alta na sessão anterior, com o S&P 500 registrando sua nona sessão de ganhos em 10 dias.

Dados nesta manhã mostraram que o número de norte-americanos que entraram com novos pedidos de auxílio-desemprego aumentou na última semana, mas em um nível que sugeriu condições mais brandas no mercado de trabalho.

Outra pesquisa mostrou que a atividade empresarial nos EUA desacelerou para o menor nível em quatro meses em agosto, e as empresas continuaram tendo dificuldades para repassar os preços mais altos aos consumidores.