Índice acionário da China fecha estável; Hong Kong sobe

XANGAI (Reuters) - Os índices acionários da China continental fecharam a sessão praticamente estáveis nesta segunda-feira, enquanto a bolsa de Hong Kong acompanhou os ganhos da maioria dos pares regionais após o discurso do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, na sexta-feira.

Powell forneceu apoio ao início de um ciclo de cortes de juros no banco central dos Estados Unidos, afirmando que um esfriamento maior do que o atual do mercado de trabalho seria indesejável e expressou confiança de que a inflação está dentro do alcance da meta de 2% do Fed.

Enquanto isso, o banco central da China rolou seus empréstimos de médio prazo que estavam para vencer e manteve a taxa de juros inalterada, reforçando as expectativas do mercado de mais afrouxamento, uma vez que a economia chinesa está enfrentando dificuldades para ganhar tração.