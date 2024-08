Lira e Pacheco prometeram aprovação de mais "uma dúzia" de projetos econômicos neste ano, diz Haddad

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta segunda-feira que os presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), prometeram ao governo que "uma dúzia" de projetos importantes para a economia brasileira, junto da reforma tributária, serão aprovados no Congresso até o fim deste ano.

Falando em evento de lançamento da Política Nacional de Transição Energética, Haddad ainda afirmou que os projetos que tramitam no Legislativo favorecem a melhora do ambiente de negócios no país.

(Por Lisandra Paraguassu)