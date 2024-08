Primeiro navio para abastecer plataformas movido a amônia operará em 2026

O Viking Energy é fretado pela Equinor da Noruega, que também está financiando a conversão.

O navio será convertido no início de 2026 e deverá começar a operar com amônia até o fim do primeiro semestre do ano.

A Wartsila disse anteriormente à Reuters que espera entregar seu primeiro motor movido a amônia em um novo navio no início de 2025, com vendas mais amplas esperadas na década de 2030.

A empresa lançou seu primeiro motor de quatro tempos com amônia para pedidos no quarto trimestre de 2023. A tecnologia pode ajudar a reduzir as emissões de gases de efeito estufa em mais de 70% em comparação com soluções semelhantes baseadas em diesel, acrescentou a companhia.

(Reportagem de Jeslyn Lerh)