Quatro suspeitos são presos por incêndios criminosos em São Paulo

BRASÍLIA (Reuters) - Quatro homens foram presos sob suspeita de provocar incêndios que destruíram milhares de hectares de plantações de cana-de-açúcar em São Paulo, informou o governo estadual nesta segunda-feira.

Os incêndios se espalharam rapidamente durante o fim de semana pelos campos ressecados no auge da estação seca, em uma região que não chove há meses. Nuvens de fumaça encobriram as cidades próximas, onde as atividades ao ar livre foram restritas e as operações em rodovias e aeroportos foram interrompidas devido à baixa visibilidade.

"Tivemos uma combinação explosiva de três fatores: alta temperatura, ventos muito fortes e umidade relativa muito baixa nos últimos dias. Portanto, qualquer coisa poderia causar uma ignição", disse o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, em uma coletiva de imprensa.