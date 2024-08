Taxas de juros futuros prazos maiores caem, mas curtas seguem precificando alta da Selic

Já a taxa do DI para janeiro de 2026 estava em 11,425%, ante 11,482% do ajuste anterior, enquanto a taxa para janeiro de 2027 estava em 11,395%, ante 11,467%.

Entre os contratos mais longos, a taxa para janeiro de 2031 estava em 11,55%, ante 11,575%, e o contrato para janeiro de 2033 tinha taxa de 11,54%, ante 11,554%.

O movimento dos DIs nesta segunda-feira foi semelhante ao visto na sexta, quando as taxas a partir de janeiro de 2026 cederam na esteira de declarações do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, em defesa do início dos cortes de juros nos Estados Unidos. E assim como na sexta, a taxa do DI para janeiro de 2025 não se afastou da estabilidade, com investidores posicionados para a alta da taxa básica Selic em setembro.

Isso ocorreu ainda que no início do dia o aumento das tensões no Oriente Médio, após o Hezbollah lançar centenas de foguetes e drones contra Israel no domingo, sugerisse alguma cautela nos mercados.

“Tivemos um recrudescimento das tensões no Oriente Médio, mas isso não impactou tanto o apetite ao risco -- pelo menos não por enquanto. A percepção é de que as declarações de Powell na sexta continuaram embasando os negócios”, avaliou durante a tarde o gerente da mesa de Derivativos Financeiros da Commcor DTVM, Cleber Alessie Machado. “Lá fora a curva ficou praticamente flat (plana) e aqui ela fecha marginalmente”, acrescentou.

Pela manhã, o diretor de Política Monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, voltou a afirmar que “todas as alternativas estão na mesa” para a política monetária.