Governo defende sabatina de Galípolo antes do Copom, mas impasse em emendas pode adiar votação para depois das eleições

Por Lisandra Paraguassu e Ricardo Brito

BRASÍLIA (Reuters) - O governo trabalha para garantir que a sabatina no Senado do economista Gabriel Galípolo, indicado à presidência do Banco Central, ocorra ainda antes da próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), marcada para os dias 17 e 18 de setembro, mas um impasse em torno das regras para execução de emendas parlamentares -- suspensas por ordem do Supremo Tribunal Federal -- pode empurrar o processo para depois das eleições, disseram duas fontes do Palácio do Planalto e uma do Senado à Reuters.

Segundo as fontes, o Planalto vem procurando chegar a um entendimento com o Senado. Nos últimos dias, integrantes e interlocutores do governo conversaram com Vanderlan e pediram que Galípolo fosse sabatinado já na próxima terça-feira, dia 3 de setembro, disse uma fonte próxima ao senador à Reuters logo após o anúncio da escolha de Galípolo nesta quarta.