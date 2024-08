Ações de tecnologia impulsionam STOXX 600 para perto de máxima

O setor de tecnologia avançava 1,8%, o maior ganho entre os setores, uma vez que os investidores ignoravam a previsão trimestral da Nvidia, que não atendeu às elevadas expectativas de alguns investidores. [MKTS/GLOB]

Investidores se voltam agora para dados sobre a confiança em relação à economia na Europa e números de inflação ao consumidor na Alemanha.

Qualquer resultado abaixo do esperado nos dados de preços contribuirão para a leitura da inflação da zona do euro, a ser divulgada na sexta-feira, e reforçarão o argumento por queda nos juros do Banco Central Europeu.

. Em LONDRES, o índice Financial Times avançava 0,28%, a 8.367 pontos.

. Em FRANKFURT, o índice DAX subia 0,76%, a 18.924 pontos.

. Em PARIS, o índice CAC-40 ganhava 0,78%, a 7.636 pontos.