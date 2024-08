Euro recua após dados de inflação na Alemanha

Os mercados precificavam 67 pontos-base de cortes nos juros do BCE em 2024, ante 63 pontos-base antes dos dados.

Investidores agora aguardam a divulgação do índice PCE nos Estados Unidos -- a medida de inflação preferida do Federal Reserve -- que pode fornecer pistas sobre as perspectivas para os juros na maior economia do mundo.

No mercado mais amplo, o dólar subiu após os dados alemães, depois de ter se recuperado na quarta-feira. A moeda norte-americana já recuou cerca de 2,9% no mês até o momento, colocando-a no caminho certo para sua maior queda mensal em nove meses.

As apostas dos investidores em cortes de juros nos EUA foram ainda mais consolidadas pelos comentários do chair do Fed, Jerome Powell, em Jackson Hole, na semana passada, de que "chegou a hora" de reduzir a taxa.

Os mercados precificavam totalmente um corte de pelo menos 25 pontos-base nos juros do Fed no próximo mês, com 34,5% de chance de uma redução maior de 50 pontos-base, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME.

O índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- subia 0,15%, a 101,160, tendo caído para uma mínima de 13 meses de 100,51 na terça-feira.