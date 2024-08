Lucro do PicPay salta a R$61,8 mi com expansão de receitas e rentabilidade

O retorno sobre patrimônio (ROE) anualizado ficou em 17,6% no segundo trimestre, de 1,7% no primeiro trimestre e 0,7% no segundo trimestre do ano passado.

A receita por usuário (ARPAC) no segundo trimestre ficou em 34,6 reais, alta de 39% ano a ano e acima dos 32,6 reais do primeiro trimestre de 2024.

As despesas e custos totais subiram 42,4%, para 2,26 bilhões de reais, com salto de 126% nos custos de vendas e serviços, bem como provisão para perdas de crédito de 212,8 milhões de reais, entre outros efeitos.

O volume total de pagamentos (TPV) totalizou 188,6 bilhões de reais no primeiro semestre, acréscimo de 66% ano a ano, com o segundo trimestre subindo 70%, para 99,5 bilhões de reais.

A carteira de crédito somou 6 bilhões de reais no segundo trimestre, um aumento de 62% em relação ao primeiro trimestre do ano. A inadimplência de 15 a 90 dias ficou em 3,94%.

(Por Paula Arend Laier)