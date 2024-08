Petróleo sobe mais de 1% com preocupações sobre oferta da Líbia e do Iraque

Mais da metade da produção de petróleo da Líbia estava paralisada nesta quinta-feira e as exportações foram interrompidas em vários portos devido a um impasse entre facções políticas rivais. Cerca de 700.000 barris por dia de produção de petróleo estão paradas no país, de acordo com cálculos da Reuters.

"As exportações da Líbia estavam se mantendo até agora, mas com o fechamento do terminal de exportação, isso deve se traduzir em uma bacia do Atlântico mais estreita", disse Giovanni Staunovo, analista do UBS.

Mesmo após o fim dos bloqueios, os comerciantes precisam se adaptar ao fato de a Líbia ser um curinga para os mercados, disse Aline Carnizelo, sócia-gerente da Frontier Commodities.

Em paralelo, o Iraque planeja reduzir a produção de petróleo em setembro como parte de um plano para compensar a produção acima da cota acordada com a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados, disse à Reuters uma fonte com conhecimento direto do assunto na quinta-feira.

O Iraque, que produziu 4,25 milhões de bpd em julho, cortará a produção para entre 3,85 milhões e 3,9 milhões de bpd no mês que vem, disse a fonte. Sua cota acordada é de 4 milhões de bpd.

"No momento, o mercado está apertado e vulnerável a movimentos de alta", disse Carnizelo.