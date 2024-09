BCE seria "sensato" se cortar juros em setembro, diz Villeroy

Villeroy, que também é presidente do banco central francês, disse que a inflação provavelmente se estabilizará em linha com a meta de 2% do BCE no primeiro semestre do próximo ano na França e no segundo semestre de 2025 na zona do euro como um todo.

Porém, se o BCE esperar atingir sua meta de inflação de 2% para cortar as taxas de juros, agirá tarde demais e correrá o risco de a inflação ficar abaixo da meta, acrescentou.

Villeroy também disse que as expectativas dos mercados financeiros de que os juros do BCE cairão para 2% a 2,5% no próximo ano lhe parecem "razoáveis".

(Por Leigh Thomas)