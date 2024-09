Dólar à vista fecha em alta pela 5ª sessão apesar de intervenções do BC

Além disso, a disputa pela formação da Ptax de fim de mês levava os investidores comprados a impulsionar as cotações pela manhã. Taxa de câmbio calculada pelo Banco Central com base nas cotações do mercado à vista, a Ptax serve de referência para a liquidação de contratos futuros. No fim de cada mês, investidores comprados (posicionados na alta do dólar) e vendidos (posicionados na queda) tentam direcionar as cotações de acordo com seus interesses.

Um operador citou ainda que, após o leilão de moeda à vista, parte do mercado também passou a “testar” se o BC retornaria ao mercado caso as cotações do dólar disparassem.

O BC acabou retornando ao mercado no início da tarde, ao anunciar um leilão de 30.000 contratos de swap cambial, equivalentes a 1,5 bilhão de dólares, para entre 12h50 e 13h. Na operação -- cujo efeito é equivalente à venda de dólares no mercado futuro -- o BC colocou 15.300 contratos, ou 765 milhões de dólares.

Após a segunda intervenção do BC, o dólar à vista desacelerou os ganhos, mas não o suficiente para retornar ao campo negativo, encerrando a jornada com alta de 0,24%. No mercado futuro, porém, o dólar para outubro -- que passou a ser o mais líquido nesta sexta-feira -- cedia 0,48% perto do fechamento, para 5,6220.

Às 18h15, o índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- subia 0,36%, a 101,720.

