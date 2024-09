Dólar caminha para interromper sequência de cinco semanas de perdas

O índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- tinha estabilidade a 101,360, depois de subir 0,36% na quinta-feira e atingir o valor mais alto desde 22 de agosto, em 101,58.

Na véspera, dados mostraram que o PIB dos EUA cresceu a uma taxa anualizada de 3,0% no segundo trimestre, uma revisão para cima em relação à taxa de 2,8% relatada no mês passado.

"Isso foi o que moveu o mercado durante a noite, especialmente quando se olha para as moedas e os rendimentos dos Treasuries", disse Rodrigo Catril, estrategista sênior de câmbio do National Australia Bank, referindo-se à leitura do PIB.

"A conclusão -- o destaque -- é que o consumidor foi mais forte do que se pensava anteriormente", acrescentou.

O dólar está a caminho de um ganho semanal de 0,7%, o que seria sua melhor semana desde o início de abril. No entanto, em agosto, ele deve cair cerca de 2,5% devido ao arrefecimento da inflação e à desaceleração do mercado de trabalho.

Operadores veem um corte na taxa de juros do Fed em setembro como certo, mas, após os dados, colocaram apenas 34% de chances de uma redução de 50 pontos-base, abaixo dos 38% do dia anterior, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME.