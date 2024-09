Futuros de Wall Street sobem antes de dados de inflação dos EUA

A tomada de risco tem melhorado desde então, com o Dow Jones atingindo uma máxima recorde e no caminho certo para ganhos mensais, já que os dados subsequentes, incluindo a revisão para cima do crescimento econômico na quinta-feira, acalmaram os investidores.

O foco agora se volta para os dados do índice PCE de julho, o indicador de inflação preferido do Fed, a ser divulgado às 9h30 (horário de Brasília) -- o último relatório do PCE antes da tão esperada reunião de setembro do banco central norte-americano.

Economistas consultados pela Reuters preveem uma alta de 2,6% na base anual, em comparação com os 2,5% do mês anterior.

Após o apoio do chair Jerome Powell na semana passada a um ajuste da política monetária, o otimismo em torno de um corte em setembro continua forte.

As chances de uma redução de 25 pontos-base estão em 65,5%, enquanto as de uma redução de 50 pontos-base estão em 34,5%, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME.

O futuro do S&P 500 subia 0,35%, enquanto o contrato futuro do Nasdaq 100 tinha alta de 0,62%, e o futuro do Dow Jones avançava 0,15%.