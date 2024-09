Gastos do consumidor dos EUA se recuperam; inflação sobe moderadamente em julho

WASHINGTON (Reuters) - Os gastos dos consumidores dos EUA aumentaram de forma sólida em julho, sugerindo que a economia permaneceu em terreno mais firme no início do terceiro trimestre e jogando contra um corte de meio ponto percentual na taxa de juros do Federal Reserve no próximo mês.

Os gastos do consumidor, que representam mais de dois terços da atividade econômica dos EUA, aumentaram 0,5% no mês passado, depois de um avanço não revisado de 0,3% em junho, informou o Departamento de Comércio nesta sexta-feira. Economistas consultados pela Reuters previam que os gastos acelerariam em 0,5%.

Isso significa que os gastos dos consumidores mantiveram a maior parte do ímpeto do segundo trimestre, quando ajudaram a impulsionar o crescimento do Produto Interno Bruto para uma taxa anualizada de 3,0%. A economia cresceu 1,4% no trimestre de janeiro a março.