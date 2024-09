Wall Street sobe após dados de inflação de julho nos EUA

O relatório do PCE desta sexta-feira é o último antes da reunião de setembro do Fed e segue os comentários do chair Jerome Powell na semana passada expressando apoio a um ajuste iminente da política monetária.

"O discurso de Powell em Jackson Hole reiterou várias vezes que estamos nos aproximando de nossa meta desejada. Nada aqui vai me fazer mudar alguma coisa", disse Andre Bakhos, membro gerente da Ingenium Analytics.

"Ainda temos o relatório de empregos a ser divulgado na próxima sexta-feira, o que seria uma preocupação ainda maior."

As chances de uma redução de 25 pontos-base estavam em 69,5%, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME, enquanto as chances de um corte de 50 pontos-base estavam em 30,5%.

Os mercados globais estão chegando ao fim de um mês tumultuado para os ativos de maior risco, depois que sinais de uma súbita moderação no mercado de trabalho provocaram temores de uma desaceleração agressiva na maior economia do mundo no início de agosto.

A tomada de risco tem melhorado desde então, com o Dow Jones perto de recordes e no caminho certo para ganhos mensais, já que os dados subsequentes, incluindo a revisão para cima do crescimento econômico na quinta-feira, acalmaram os nervos dos investidores.