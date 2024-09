Atividade industrial da zona do euro permanece em contração em agosto, segundo PMI

LONDRES (Reuters) - A atividade industrial da zona do euro permaneceu em contração em agosto, segundo uma pesquisa divulgada nesta segunda-feira, com os dados sugerindo que uma recuperação pode estar longe de ocorrer já que a demanda caiu no ritmo mais acentuado este ano.

O Índice de Gerentes de Compras (PMI) final do setor industrial da zona do euro do HCOB, compilado pela S&P Global, ficou em 45,8 em agosto, um pouco acima da preliminar de 45,6, mas firmemente abaixo da marca de 50 que separa crescimento de contração.

Um índice que mede a produção subiu de 45,6 em julho para 45,8, um pouco acima da preliminar de 45,7.