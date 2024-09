Starlink pode ter outorga revogada se não cumprir normas, diz conselheiro da Anatel

Mais cedo, a Primeira Turma da Supremo Tribunal Federal (STF) confirmou, por unanimidade, a decisão do ministro Alexandre de Moraes que havia determinado a suspensão imediata do funcionamento da rede social X no Brasil.

A ordem de Moraes foi um desdobramento do fato de o X do Brasil não ter cumprido determinação anterior de voltar a ter um representante legal no país, diante de sucessivos descumprimentos de ordens judiciais para o bloqueio de contas e retirada de páginas disseminadoras de notícias falsas.

Musk tem argumentado que Moraes tentou censurar os usuários e fechou o escritório do X no Brasil em agosto sem nomear um novo representante, desencadeando a suspensão.

Nesta segunda-feira, Musk respondeu “Exatamente” a uma postagem que descrevia a suspensão como um ataque à liberdade de expressão e aos direitos dos brasileiros.

No julgamento da Primeira Turma do STF, realizado virtualmente entre seus cinco membros, votaram para confirmar a ordem de Moraes, relator do processo e também presidente do colegiado, os ministros Flávio Dino e Cristiano Zanin, Cármen Lúcia e Luiz Fux.

Dino, que na época em que foi titular da pasta da Justiça do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve atritos com o X, destacou que não existe debate sem regulação.