UE vai reforçar regras de subsídios ao hidrogênio em meio a preocupações com China

Enquanto isso, a UE está endurecendo sua posição sobre outras tecnologias verdes da China, impondo tarifas sobre veículos elétricos que, segundo ela, se beneficiam de subsídios excessivos.

Fabricantes europeus de eletrolisadores -- máquinas que usam eletricidade para dividir a água e produzir hidrogênio -- alertaram Bruxelas que não podem competir com produtores chineses mais baratos.

Eles querem que a UE os proteja adicionando critérios que favoreçam empresas locais ao seu esquema de financiamento do Banco de Hidrogênio, algo em que o executivo do bloco está trabalhando agora, conforme o comissário do clima Wopke Hoekstra.

"Vou garantir que o próximo leilão seja diferente. Teremos critérios explícitos para construir cadeias europeias de suprimentos de eletrolisadores", disse Hoekstra em um discurso na Universidade de Tecnologia de Eindhoven, na Holanda.

"Se a segurança cibernética e a proteção europeias não puderem ser garantidas, se os dados do nosso pessoal e das nossas empresas não puderem ser garantidos, as empresas não poderão obter suporte", disse Hoekstra. Segundo ele, embora a Europa tenha uma boa presença na fabricação de eletrolisadores, a China está fornecendo em excesso o produto ao mercado, a preços mais baixos.

Hoekstra não especificou se as regras proibiriam projetos que usam equipamentos estrangeiros de receber subsídios da UE. Um funcionário da UE disse à Reuters que os critérios ainda estão sendo finalizados.