Ex-presidente da VW vai a julgamento nove anos após dieselgate

O homem de 77 anos tem sofrido de problemas de saúde, o que causou vários atrasos no início do julgamento.

Foi a primeira vez que o ex-presidente-executivo compareceu a um tribunal desde fevereiro deste ano, quando apareceu como testemunha em um processo de investidores.

Ele negou qualquer envolvimento nas decisões de instalar os chamados dispositivos manipuladores que faziam com que as emissões nocivas de diesel parecessem mais limpas do que eram.

Ele já havia sido interrogado por um comitê de investigação da câmara baixa do Parlamento alemão e por escritórios de advocacia contratados pela Volkswagen.

Se for considerado culpado, Winterkorn poderá ser condenado a uma multa ou a uma pena privativa de liberdade.