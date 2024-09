Itaú aposta em base de clientes para dobrar operação de PMEs até 2027

De acordo com o executivo, a base no segmento de PMEs já soma 1,7 milhão de clientes, mas há um público potencial de 2 milhões de clientes que já têm algum relacionamento com o Itaú, o que permite uma atuação mais "cirúrgica". "Almejamos chegar a algo como 2,5 milhões de clientes nesse horizonte de tempo."

Um exemplo desse cliente é um médico que tem relacionamento pessoa física com o serviço Personnalité ou Uniclass, mas também tem um consultório, ou um advogado nessa mesma situação que tem um escritório, ou algum lojista que use apenas o serviço de adquirência da Rede, entre outros exemplos.

"Temos um universo de clientes dentro dessa massa endereçável, muitos altamente vinculados ao Itaú...A abordagem está sendo desenhada para focar esse público", disse, estimando um mercado-alvo total da ordem de 5,5 milhões a 6 milhões.

Tal prognóstico tem como base o desenvolvimento da área nos últimos 10 anos, que contemplou a criação de um modelo de gestão de risco de crédito, a segmentação/regionalização da operação, incluindo a abertura de polos regionais, capacitação de profissionais e desenvolvimento de metodologia de trabalho.

De acordo com Rodrigues, a partir de 2021, o segmento começa a experimentar um crescimento "muito" forte. De 2019 até hoje, afirmou, a carteira de crédito no varejo de PMEs (empresas com faturamento anual entre 200 mil e 50 milhões de reais) quadruplicou. "É um crescimento muito importante."

Conforme os números divulgados nos balanços do Itaú, em 2019, a carteira de MPMEs somava 85,8 bilhões de reais. Ao final do segundo trimestre deste ano, totalizava 198,2 bilhões de reais. O chamado "varejo de PMEs", responde por mais ou menos metade do portfólio.