Itaú BBA vê Ibovespa em 165 mil pontos no final de 2025

SÃO PAULO (Reuters) - Estrategistas do Itaú BBA chefiados por Daniel Gewehr estabeleceram preço-alvo de 165 mil pontos para o Ibovespa no final do próximo ano, de 145 mil pontos no final de 2024, conforme relatório a clientes no final da segunda-feira, atualizando o portfólio recomendação para Brasil.

Eles também afirmaram estar "overweight" em Brasil no contexto de América Latina, entre outras razões pelo fato de que as ações estão negociando com valuation atrativo, bem como as empresas do Ibovespa estão com potencial crescimento "decente" dos lucros consolidados de 9,6% em 2024 e de 14,4% em 2025.

A equipe do Itaú BBA ainda chamou a atenção para o posicionamento de mercado "leve", apesar do rali de curto prazo, com estrangeiros ainda com fluxo líquido negativo no acumulado do ano e realocação atrasada para ações.