Plenário do Senado votará indicação de Galípolo para presidência do BC em 8 de outubro, diz Pacheco

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou nesta quarta-feira que o plenário da Casa irá votar a indicação de Gabriel Galípolo para a presidência do Banco Central em 8 de outubro, dois dias depois do primeiro turno das eleições municipais.

A sabatina do indicado na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) da Casa, etapa anterior à análise do nome em plenário, ainda não tem nada definida.

"Gostaria de comunicar que estamos encaminhando a mensagem à CAE, ficará a cargo do senador Vanderlan a data da sabatina", anunciou o presidente em plenário, referindo-se ao presidente da comissão, senador Vanderlan Cardoso (PSD-GO).