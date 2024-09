Taxas futuras de juros têm queda firme no Brasil após dados fracos do mercado de trabalho dos EUA

Os números do Jolts somaram-se aos dados fracos do setor industrial norte-americano divulgados na terça-feira, reforçando preocupações em torno de uma possível recessão nos EUA. Em reação, os rendimentos dos Treasuries tiveram perdas fortes durante o dia e as taxas dos DIs no Brasil acompanharam.

“(A curva brasileira) estava meio de lado, mesmo com a PIM (Pesquisa Industrial Mensal, do IBGE). Mas os dados lá fora vieram fracos, os (yields) dos Treasuries caíram e isso levou a gente junto”, comentou o economista-chefe do banco Bmg, Flavio Serrano.

De acordo com Diego Faust, operador da Manchester Investimentos, a curva brasileira fechou em sintonia com o exterior, mas também influenciada pelos dados da indústria brasileira de mais cedo, que vieram abaixo do esperado.

Um dos efeitos do movimento desta quarta-feira foi a redução das apostas de que o Banco Central subirá a Selic em 50 pontos-base este mês.

Perto do fechamento a curva precificava 78% de probabilidade de alta de 25 pontos-base da Selic e 22% de chance de aumento de 50 pontos-base. Na véspera os percentuais eram de 72% e 28%, respectivamente.

“Me espanta a demora (do mercado em reduzir as apostas na alta de 50 pontos-base) depois que o (presidente do BC) Roberto Campos Neto falou na semana passada”, ponderou Serrano, do Bmg.