Vale e Midrex avançam em testes para uso de briquetes em plantas de redução direta

O acordo, assinado por executivos das companhias no Centro de Desenvolvimento de Pesquisa e Tecnologia da Midrex, nos Estados Unidos, amplia uma cooperação técnica entre as partes e o trabalho de testes iniciais desenvolvido no último ano, que "mostraram resultados promissores".

"Este acordo é o reconhecimento de um dos principais fornecedores mundiais de tecnologia de redução direta de que o briquete tem um forte potencial para descarbonizar a indústria siderúrgica global", disse em nota o presidente-executivo da Vale, Eduardo Bartolomeo.

"É o início de uma parceria que desempenhará um papel crucial na expansão da tecnologia de briquete para vários mercados."

A tecnologia de briquetagem foi desenvolvida pela Vale em meio a várias iniciativas para diversificar seu portfólio e atender uma demanda global crescente por soluções para a transição energética.

A ideia é substituir sinter, pelota e granulado em altos-fornos e pelota em fornos de redução direta, com um produto que permite uma redução de emissões na siderurgia.

Os briquetes para uso em altos-fornos já foram amplamente testados e, em dezembro passado, a Vale inaugurou sua primeira planta de produção do produto com esse fim em Vitória, no Espírito Santo.