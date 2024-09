Ações da China sobem com expectativa de afrouxamento da política monetária

Por Summer Zhen

HONG KONG (Reuters) - As ações da China subiram enquanto os mercados de Hong Kong recuperaram a maior parte das perdas no fechamento desta quinta-feira, com o banco central chinês enviando sinais de mais afrouxamento da política monetária e reforçando o sentimento do mercado.

A China ainda vê algum espaço para reduzir a quantidade de dinheiro que os bancos devem manter como reservas, disse Zou Lan, chefe do departamento de política monetária do Banco do Povo da China, acrescentando que a autoridade monetária continuará a implementar políticas para apoiar a recuperação econômica.