Acionistas da Americanas elegem novo conselho sem Sicupira e Paulo Lemann

(Reuters) - Acionistas da Americanas elegeram um novo conselho de administração em assembleia geral extraordinária na véspera, com a nova composição excluindo Carlos Alberto Sicupira e Paulo Lemann, filho do empresário Jorge Paulo Lemann, que fazem do grupo de acionistas de referência da varejista.

Foram mantidos os membros Eduardo Saggioro, Cláudio Garcia e Vanessa Claro Lopes (membro independente). Também foram eleitos para o conselho Luiz Fernando Ziegler De Saint Edmond, Yuiti Matsuo Lopes, Paula Magalhães (membro independente) e Maria Rita Coutinho (membro independente).

Também deixam de fazer parte do colegiado Célio de Melo Almada Neto e Sidney Victor da Costa Breyer, ambos membros independentes.