Ações europeias têm pior dia em um mês após divulgação de dados mistos dos EUA

Dados mostraram que o nível de emprego nos EUA aumentou menos do que o esperado em agosto, diminuindo potencialmente a chance de o Fed optar por um corte de 50 pontos-base -- em vez de 25 pontos-base -- na taxa de juros este mês, embora a taxa de desemprego tenha caído.

Investidores viam apenas 23% de chance de um corte de 50 pontos-base na taxa de juros, embora a precificação tenha subido brevemente acima de 51% após os dados, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME.

"Nas próximas semanas (...) os mercados (continuarão) a ser negociados de forma instável, e a volatilidade (permanecerá) alta, porque genuinamente está no cara ou coroa para os mercados quanto ao que vai acontecer na próxima reunião do Fed", disse Michael Brown, estrategista sênior de pesquisa da Pepperstone.

Na Europa, os principais índices de todos os países caíram cerca de 1%, com o índice de referência da Alemanha atingindo o nível mais baixo em duas semanas, depois que dados mostraram que a produção industrial do país caiu 2,4% em julho, em comparação com a previsão dos analistas de uma queda de 0,3%.

Os setores de tecnologia, materiais básicos e energia foram os que mais prejudicaram o STOXX 600, caindo todos mais de 2%. As ações de companhias de chips pesaram sobre o setor de tecnologia, acompanhando as quedas de seus pares nos EUA, após os resultados mornos da Broadcom.

As quedas nos preços do petróleo e dos metais pesaram sobre as ações de commodities, enquanto o setor bancário sensível aos juros perdeu 1,8%. Em uma nota mais positiva, o setor imobiliário, que também é mais sensível aos juros, subiu 0,6%, atingindo seu maior nível desde agosto de 2022.