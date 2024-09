Dólar recua após dados de emprego dos EUA fomentarem apostas de corte grande de juros pelo Fed

Na quinta-feira, o dólar à vista fechou em baixa de 1,19%, cotado a 5,5726 reais.

Nesta manhã, os mercados globais voltavam todas as suas atenções para o relatório de criação de empregos fora do setor agrícola nos EUA, em busca de mais indícios sobre o estado do mercado de trabalho do país e sinais sobre os próximos passos do Fed em seu ciclo iminente de afrouxamento monetário.

Os números do Departamento de Trabalho mostraram que os empregadores norte-americanos criaram 142.000 postos de trabalho fora do setor agrícola em agosto, abaixo do esperado, ante 89.000 vagas criadas no mês anterior.

Analistas consultados pela Reuters projetavam a abertura de 160.000 empregos em agosto, ante a criação de 114.000 vagas relatadas anteriormente para julho.

A taxa de desemprego recuou para 4,2% no mês passado, de 4,3% em julho, em linha com o esperado.

O resultado se soma a dados fracos sobre o setor privado divulgados na véspera. O relatório da ADP de agosto havia mostrado a criação de 99,000 vagas de trabalho por empregadores privados, abaixo dos 145.000 esperados, fomentando temores de uma desaceleração mais forte na maior economia do mundo.