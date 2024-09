Futuros de Wall Street recuam com cautela antes de relatório de emprego dos EUA

O mercado de trabalho passou a ser examinado com mais atenção depois que um aumento inesperado na taxa de desemprego provocou temores de recessão em agosto e fez com que o Nasdaq caísse mais de 10%, entrando em território de correção, e os mercados globais apresentassem grandes quedas.

As apostas dos operadores para um corte de 25 pontos-base na taxa de juros em setembro estão agora em 57%, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME, enquanto as apostas para uma redução de 50 pontos-base subiram para 43%, de 30% há uma semana.

Os mercados também analisarão os comentários do presidente do Fed de Nova York, John Williams, e do diretor Christopher Waller nesta sexta-feira para obter suas percepções sobre os dados e a consequente política monetária do banco central.

O futuro do S&P 500 caía 0,62%, enquanto o contrato futuro do Nasdaq 100 tinha queda de 1,13%, e o futuro do Dow Jones recuava 0,33%.

O S&P 500 e o Dow Jones atingiram as mínimas de mais de três semanas na quinta-feira, depois que um conjunto de dados econômicos mistos fomentou a incerteza sobre o ritmo de afrouxamento da política monetária.

O S&P 500 está a caminho de uma queda semanal de mais de 2%, seu declínio mais acentuado em quase cinco meses, liderado por um recuo de quase 5% nas ações de tecnologia.