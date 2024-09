Ibovespa recua com dados de emprego dos EUA em foco

DESTAQUES

- RD SAÚDE ON perdia 2,33%, em meio a ajustes após alta nos últimos dois pregões. Analistas do JPMorgan reiteraram "overweight" para o papel, com preço-alvo de 32 reais, mas esperam um "momentum" mais fraco no segundo semestre ante o primeiro, "o que deve se traduzir em uma alavancagem operacional menor do que o esperado -- mas ainda boa". Eles cortaram em cerca de 10% a previsão dos lucros em 2024 e 2025.

- GPA ON recuava 2,19%, ampliando o ajuste iniciado na véspera, após a ação disparar mais de 9% na quarta-feira. No setor, CARREFOUR BRASIL ON cedia 1,36% e ASSAÍ ON era negociado em baixa de 0,73%.

- PETROBRAS PN caía 0,44%, apesar da alta dos preços do petróleo no exterior, onde o barril de Brent, usado como referência pela companhia, subia 1,03%.

- VALE ON registrava variação negativa de 0,31%, com os futuros do minério de ferro ampliando as perdas na China. O contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian encerrou as negociações do dia com queda de 1,9%, a 671,5 iuanes (94,72 dólares) a tonelada. Na semana, perdeu 11,24%, conforme dados econômicos fracos da China têm pesado sobre as perspectivas de demanda naquele país.

- ITAÚ UNIBANCO PN recuava 0,72%, em dia negativo para o setor como um todo no Ibovespa, com BRADESCO PN caindo 1,19%, BANCO DO BRASIL ON perdendo 0,38% e SANTANDER BRASIL UNIT caindo 0,6%.