Petrobras lança licitação para afretar até 10 navios que podem somar US$1 bi em contratos

O aviso para o certame com o número e o tipo de navios foi publicado nesta sexta-feira, no Diário Oficial da União (DOU), sem informação sobre valores. A abertura das propostas está marcada para 27 de setembro.

Uma das novidades desse afretamento, segundo as fontes, é a exigência de um conteúdo local mínimo de 40%. Esse tipo de navio é usado, por exemplo, no combate a eventuais vazamentos de óleo em acidentes.

A nova presidente da Petrobras, Magda Chambriard, que completou 100 dias no cargo nesta semana, chegou à empresa com a missão de estimular a indústria naval brasileira, segmento de grande importância para o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

As fontes, que falaram na condição de anonimato, acreditam que empresas de afretamento que já atuam no país têm condições de atender e até superar o nível de conteúdo local previsto para esses contratos.

"Muitas dessas empresas que fazem esse tipo de afretamento têm estaleiro próprio. São capazes de atender com sobras esse conteúdo mínimo", afirmou uma das fontes, em sigilo.

"Aqui no Brasil dá para fazer o conteúdo com pé nas costas. Diria até uns 60%", adicionou uma segunda fonte.