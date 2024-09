Presidente do Fed de Chicago defende proteção contra enfraquecimento maior do mercado de trabalho

O relatório do Departamento de Trabalho dos EUA mostrou que foram criados menos empregos fora do setor agrícola em agosto do que o esperado, mas uma queda na taxa de desemprego para 4,2% sugeriu que o mercado de trabalho está desacelerando de forma gradual, em vez de se deteriorar rapidamente.

Goolsbee acrescentou que vê uma série de cortes de juros à frente. "Basicamente, acho que... nos ciclos anteriores, quando as coisas desaceleram, as condições justificam vários movimentos, não apenas um único."

(Por Lindsay Dunsmuir)