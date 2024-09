Sem astronautas, Starliner da Boeing retorna à Terra

A Starliner retornou à Terra aparentemente sem problemas, como mostrou uma transmissão ao vivo da Nasa, acertando a fase final crítica de sua missão.

A nave espacial reingressou na atmosfera da Terra por volta das 23h a velocidades orbitais de aproximadamente 27.400 quilômetros por hora. Cerca de 45 minutos depois, a nave abriu uma série de paraquedas para desacelerar sua descida e inflou um conjunto de airbags momentos antes de pousar no White Sands Space Harbor, um deserto árido no Novo México.

Embora a missão fosse planejada para ser um voo de teste final antes que a Nasa certificasse a Starliner para missões de rotina, a decisão da agência no mês passado de manter os astronautas fora da cápsula por questões de segurança colocou incertezas no caminho de certificação da espaçonave, apesar do retorno tranquilo executado pela Boeing.

Wilmore e Williams, abastecidos com comida e suprimentos extras na ISS, retornarão à Terra em um veículo da SpaceX em fevereiro de 2025. O que inicialmente deveria ser um teste de oito dias se transformou em uma missão de oito meses para a tripulação.

A ISS, um laboratório científico do tamanho de um campo de futebol a cerca de 402 km no espaço, tem outros sete astronautas a bordo que chegaram em momentos diferentes em outras espaçonaves, incluindo uma cápsula russa Soyuz. Espera-se que Wilmore e Williams continuem fazendo experimentos científicos com seus companheiros de tripulação.

Cinco dos 28 propulsores de manobra da Starliner falharam com Wilmore e Williams a bordo durante sua aproximação à ISS em junho, enquanto o mesmo sistema de propulsão apresentou vários vazamentos de hélio, que é usado para pressurizar os propulsores.