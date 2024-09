Empresas de papel finlandesas se comprometem a proteger vida selvagem após desastre

Por Essi Lehto e Elviira Luoma

HELSINKI (Reuters) - As empresas de papel e celulose finlandesas trabalharão com o governo para protegerem a vida selvagem e evitarem a repetição de um desastre ocorrido em agosto, quando mexilhões pérola de água doce, ameaçados de extinção, foram esmagados por máquinas florestais, disse o Ministro do Meio Ambiente, Kai Mykkanen.

"Hoje nos reunimos com a alta gerência das principais empresas florestais para iniciar um processo que trará de volta a confiança de que esses tipos de casos não voltarão a acontecer", disse Mykkanen a jornalistas nesta terça-feira.